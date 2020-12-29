وزير الطاقة الإيراني يلتقي رئيس الوزراء العراقي

2020/12/29 | 13:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي....

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