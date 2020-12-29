الفيلم الامريكي ( عقبة) فيلم وثائقي يسلط الضوء على اضطهاد وصمود الفلسطينيين - علي المسعود

2020/12/29 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود الفيلم الامريكي ( عقبة) فيلم وثائقي يسلط الضوء على اضطهاد وصمود الفلسطينيينHurdle 2019علي المسعود بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بناء ما تسميه “السياج الأمني” الذي يصفه الفلسطينيون بـ"جدار الفصل العنصري"، بدأ بناء الجدار في 23 يونيو/حزيران 2002 ، في عهد حكومة شارون في ظل انتفاضة الأقصى التي اندلعت سنة 2000 ولأسباب أمنية( وفق قولها)، ومنع التسلل الى أراضيها .



جدار طويل بنت ......





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