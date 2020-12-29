هل صحيح أن هناك كفارًا و.. مؤمنين؟ - محمد عبد المجيد

2020/12/29 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد قضية من أغرب قضايا الجنس البشري، خاصة أتباع الأديان السماوية، ولا أعثر على أحد يتطرق إليها إلا أقل القليل!خذ، مثلا، مسلمـًا ومسيحيًا في سن المراهقة؛ فهل تستطيع أن تصف أحدهما بأنه كافر بدين الآخر؟المجتمع والإعلام ورجال الدين وتابعو ما ورثوه عن آبائهم يؤكدون أن أحدهما كافر؛ والمنطق والعقل والموضوعية والتفكير السليم ينفي ذلك!حتى تكون كافرا بدين الآخر عليك أن تقرأ في دينك ثم في دينه، وقبل ......





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