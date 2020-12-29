الأمة ضد القوميّة الغاضبة - فارس إيغو

2020/12/29 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_إيغو كتاب ((الأمة ضد النزعة القومية)) من تأليف الفرنسي جيل دولانوا (منشورات المطبعة الجامعية الفرنسية،264 صفحة، الطبعة الأولى 2018) (1).الملاحظة الأولى التي استرعت انتباهي بعد قراءتي للمؤلَف، هو أن الكتاب دفاع عن الأمة في زمن تتعرض فيه الدولة ـ الأمة (أو الدولة والأمة) في الغرب للقصف من الانتماءات ما تحت الوطنيّة وما فوق الوطنيّة.



ويمكنّنا القول أنّ الكتاب دفاع عن نموذج معين من الأمة، هي الأمة الدي ......





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