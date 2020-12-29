"محاولات لتقليص الخسائر".. طيران الإمارات تعلن عن الدرجة السياحية الممتازة

2020/12/29 | 14:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت طيران الإمارات عن مقاعد الدرجة السياحية الممتازة في مقصورات طائراتها الجديدة من نوع الإيرباص 380 التي استلمتها مؤخرا.

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