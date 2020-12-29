المرور العامة تحدد أيام مراجعة القوات الأمنية إلى دوائرها

2020/12/29 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أيام مراجعة القوات الأمنية إلى دوائرها.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نظراً للزخم الحاصل في بعض مجمعات تسجيل المركبات وإجازات السياقة وأمور تنظيمية تقرر أن يكون مراجعة القوات الأمنية (ضباط، منتسبين، موظفين) حسب التعليمات السابقة في الدوام المسائي".

وأوضح أن "أيام المراجعة تكون يومي الأحد والاثنين لوزارة الداخلية، ويوم الثلاثاء لوزارة الدفاع"، مبيناً أن يوم الأربعاء لهيأة الحشد الشعبي، أما يوم الخميس فخاص ببقية الأجهزة الأمنية".

وأكد أن "القرار يتعلق فقط بأصحاب العلاقة من الضباط والمنتسبين إذا كانت المعاملة باسمه ،أما إذا كانت المعاملة باسم أحد من أقاربه ومهما كانت درجة القرابة فإن ترويج المعاملات غير مسموح به إلّا من صاحب العلاقة ،وحسب الحجز المعمول به".

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