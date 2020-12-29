2020/12/29 | 14:14 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 | 01:53 مساءً

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مبيعات البنك المركزي للدولار تسجل تراجعا كبيرا لليوم الثالث على التوالي

سجلت مبيعات البنك المركزي، الثلاثاء، ولليوم الثالث على التوالي تراجعا بنسبة بلغت أكثر من 55%.



وبحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، فأن "البنك شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم انخفاضا في مبيعاته بنسبة 55.89% لتصل الى 15 مليون و47 ألف و993 دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 دينار لكل دولار".



هذا وتوزع الطلب بواقع 14 مليون و847 ألف 993 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية والبالغة مليون و200 ألف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1460 دينار لكل دولار واحد.



فيما بينت النشرة اليومية للبنك المركزي، أن 10 مصارف وشركة وساطة واحدة تواحدوا في مزاد العملة لم يتقدموا بأي عروض لبيع الدولار

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