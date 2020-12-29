العراق وإيران يبحثان توقيع مشروع الإتفاق الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري

2020/12/29 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث وزير التجارة علاء أحمد الجبوري، ووزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، الثلاثاء، توقيع مشروع الاتفاق الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.وذكرت وزارة التجارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أن "الجبوري استقبل وزير الطاقة الإيراني وجرى خلال اللقاء تداول عقد اجتماع تمهيدي للجنة العراقية الإيرانية المشتركة ،ومناقشة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين وإجراء مفاوضات حول توقيع مشروع الاتفاق الاقتصادي والتجاري بين البلدين".وأضاف البيان، أن "زيارة أردكانيان إلى العراق جاءت للبحث مع المسؤولين العراقيين حول التحضيرات لانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين المقرر عقده قريباً في طهران".وأشار إلى أن "وزير الطاقة الإيراني والوفد الاقتصادي المرافق له سيتباحث خلال الزيارة حول طاقات وسبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والتعاون في مجال الزراعة والصناعة والصحة والنقل وعدد من المشاريع الأخرى".

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