مجلس النواب الأميركي  يبطل فيتو ترامب ضد قانون ميزانية الدفاع

2020/12/29 | 14:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أسقط مجلس النواب الأمريكي قرار الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع، ممهدا بذلك الطريق أمام مجلس الشيوخ لابطال أول فيتو رئاسي خلال ولاية ترامب.وصوت النواب الأميركي الإثنين لصالح رفض فيتو ترامب، ونال الاقتراح 322 صوتا مقابل 87، حيث انضم 109 من نواب الحزب الجمهوري للتصويت الى […]

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