انطلاق تشييع رمزي لنعوش شهداء جريمة القصف الأميركي في القائم

2020/12/29 | 14:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد تشييع رمزي لنعوش شهداء جريمة القائم في الحشد الشعبي الذين ارتقوا باعتداء أمريكي غادر اثناء الواجب في محافظة الانبار.ونظم العشرات من الحشد الشعبي والمواطنين تشييعا رمزيا في ذكرى سنوية شهداء الاعتداء الأمريكي وسط العاصمة بغداد تخليدا واستذكارا لدورهم البطولي في الدفاع عن الوطن والمقدسات.يذكر ان […]

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