مجلس النواب يمدد فصله التشريعي لإكمال التشريعات ومن ضمنها الموازنة

2020/12/29 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس النواب العراقي تمديد فصله التشريعي الحالي، واكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن مجلس النواب مدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد.

وعزا المكتب تمديد الفصل التشريعي لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية الفين وواحد وعشرين.

وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت في وقت سابق وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين إلى مجلس النواب.

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