2020/12/29 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ممثل حكومة اقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، عن عزم رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني القيام بزيارة للعاصمة بغداد في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد عيسى ان الزيارة التي كان من المقرر اجراؤها في وقت سابق تم تأجيلها الى ما بعد عطلة رأس السنة الميلادية، مبينا ان الهدف من الزيارة التي سيلتقي فيها البارزاني مسؤولين حكوميين وقادة الكتل، هو بحث الحلول للخلافات بين بغداد وأربيل، والحصول على ضمانات لتنفيذ الاتفاق بين الطرفين حول موازنة عام الفين وواحد وعشرين ومستحقات الإقليم المالية ورواتب موظفيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر كردية: البارزاني سيتوجه الى بغداد بعد عطلة رأس السنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر كردية: البارزاني سيتوجه الى بغداد بعد عطلة رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).