وزير الكهرباء الإيراني يصل الى بغداد لبحث موضوع الديون والمستحقات

2020/12/29 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية إلى البلاد، وكان في استقباله وزير الطاقة العراقي ماجد حنتوش

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح إن وزير الطاقة الإيراني وصل إلى بغداد لبحث موضوع الغاز والديون والمستحقات الواجبة الدفع للجانب الإيراني.

وأضاف موسى، انه ستتم ايضا مناقشة تراجع اطلاقات الغاز المجهزة لمحطات الانتاج والتي تسببت بخروج سبعة آلاف ميكاواط من المنظومة الوطنية، مما أثر وبشكل كبير على ساعات التجهيز، مؤكدا أنه سيتم مباحثة كذلك الخطوط الناقلة للطاقة والمربوطة تزامنيا مع المنظومة العراقية بشكل مستفيض لمعالجة الموضوع.

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