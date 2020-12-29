التربية تعلق على موضوع خرق المدارس الاهلية لتعليمات خلية الأزمة وتوجه نداءً للمواطنين

2020/12/29 | 14:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت وزارة التربية، الثلاثاء، عدم تسجيل أي خرق لتعليمات خلية الأزمة في المدارس الاهلية.

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