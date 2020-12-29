{الفرات نيوز} تنشر نص مشروع قانون موازنة 2021

2020/12/29 | 14:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص مشروع قانون موازنة العام المقبل 2021.

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