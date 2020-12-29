“تقدم” تنشر بنود موازنة 2021

2020/12/29 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم” بنود موازنة 2021 التي وصلت للبرلمان اليوم الثلاثاء.

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