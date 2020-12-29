مكافحة الارهاب ينفذ 3 واجبات في كركوك وبغداد

2020/12/29 | 14:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل سلسلة عملياته الناجحة ضد عصابات داعـش، حيث تم تنفيذ 3 واجبات مُتفرقة في مُحافظتي كركوك وبغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصرين من بقايا داعـش في مركز مُحافظة كركوك وجاءت العملية بالتنسيق مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي .وقال …

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