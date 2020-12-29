2020/12/29 | 14:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر “يس عراق”، مشروع موازنة 2021 المصوت عليها في مجلس الوزراء، والتي وصلت الى البرلمان في وقت سابق من اليوم.

وتضمنت النفقات في الموازنة العامة لـ 2021، تخصيص مبلغ مقداره (164206006155)، مائة وأربعة وستون ترليون ومئتان وستة مليارات وستة ملايين ومائة وخمسة وخمسون ألف دينار.

وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، (71046051671) الف دینار (احدى وسبعون ترليون وستة واربعون مليار واحدی وخمسون مليون وستمائة واحدى وسبعون الف دينار).

للدخول الى الموازنة، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملف موازنة 2021 رسمياً: الإيرادات 93.19 ترليون دينار و42 دولاراً لبرميل النفط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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