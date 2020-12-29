بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا.. الصحة العالمية تحذر: العالم سيواجه تحديات جديدة في العام 2021

2020/12/29 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

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شعار منظمة الصحة العالمية

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن العالم سيواجه في عام 2021 تحديات جديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، امس الاثنين، 28 كانون الأول 2020، إنه "في العام المقبل..



من المتوقع حدوث مشاكل، على سبيل المثال، ظهور أنواع جديدة من كوفيد -19"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تقديم المساعدة للأشخاص الذين تعبوا من الوباء.

كما دعا مدير منظمة الصحة العالمية إلى تبادل المعلومات الوبائية مع الأمم المتحدة والدول الأخرى.

من جانبها أكدت مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، بان تحور فيروس كورونا التاجي سيستمر في المستقبل.

وقالت كيركوف، في تصريحات صحفية، إن " منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع عن كثب، والعمل مع الخبراء حول العالم الذين يدرسون الطفرات"، فيما أشارت إلى ان "الطفرات سوف تستمر، وهي عملية طبيعية، وهذا لا يؤثر بشكل خاص على الفيروس ذاته، لكننا بحاجة إلى الاستمرار في دراسة هذه الخيارات، بما في ذلك من وجهة نظر إمكانية انتقال العدوى".

كما أكدت خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة الدولية لديها مجموعاتها من المتخصصين الذين يدرسون أنواعا جديدة من فيروس كورونا، مضيفة إشارتها إلى أنه "سيتم استلام نتائج عملهم في الأيام والأسابيع المقبلة".

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أفاد في وقت سابق، بأن المنظمة تعمل مع العلماء في جميع أنحاء العالم لفهم كيفية تحور فيروس كورونا، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية تعزيز التقدم في مجال تسلسل الجينوم للكشف عن أنواع جديدة من فيروس كورونا.

جدير بالذكر ان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، كان أعلن في 23 كانون الأول الجاري، أن سلالة الطفرة الثانية لفيروس كورونا التي جرى تحديدها في البلاد دخيلة وعلى الأرجح قدمت إلى بريطانيا من جنوب إفريقيا.

ر.إ

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