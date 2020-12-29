الطيران السعودي الأميركي يشن سلسلة غارات على صنعاء وصعدة

2020/12/29 | 14:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.

وأفاد موقع “المسيرة نت” بأن طيران العدوان شن غارتين على مطار صنعاء الدولي، كما شن غارة على منطقة الكسارة بمديرية همدان، مخلفا أضرارا مادية.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارتين على وادي آل أبو جبارة، وثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

واستهدف طيران العدوان بغارتين وادي لِيَة بمديرية الظاهر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين حتى اللحظة.

يأتي ذلك في سياق الممارسات العدوانية والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني منذ 6 سنوات.



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