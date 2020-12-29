2020/12/29 | 14:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع PUKmedia نص مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021.

وكان مشروع قانون الموازنة قد وصل صباح اليوم الثلاثاء الى مجلس النواب.

من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي بعد وصول مشروع قانون الموازنة، فيما لم يستبعد عضو في اللجنة المالية النيابية عقد جلسة مناقشة الموازنة قبل رأس السنة.

وقال النائب شيروان ميرزا في حديث لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان مشروع قانون الموازنة لدى رئاسة المجلس، مشيرا الى انهم بانتظار قرار هيئة الرئاسة لعقد جلسة مناقشة الموازنة، لافتا الى انه قد يتم تحديد موعد الجلسة قبل رأس السنة الجديدة، وفي حال لم تعقد فإنها ستعقد بعد رأس السنة.

واضاف ان الدستور ينص على تمديد الفصل التشريعي عند وصول مشروع قانون الموازنة وذلك للاسراع باقرارها، مبينا ان العطلة التشريعية سيتم تأجيلها.

هذا وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن في بيان اليوم الثلاثاء تمديد التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، بحسب بيانه.

وللاطلاع على مشروع قانون الموازنة الاتحادية يرجى النقر على الرابط التــــــــــــالي.

PUKmedia خاص

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