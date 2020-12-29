الموت يغيب المخرج السوري حاتم علي

2020/12/29 | 14:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، المخرج السوري الكبير حاتم علي.

وقالت وكالات انباء سورية ، ان المخرج حاتم علي توفي اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة في مصر عن عمر ناهز 58 عاماً.

من جانبه قال السيناريست عبد الرحيم كمال، على حسابه في الفيسبوك معلقا على صورة نشرها له مع حاتم علي: "لا حول ولا قوة إلا بالله..



وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي..



في أمان الله ورحمته حبيبي..



من أحزن الأخبار والله ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".

من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "الزير سالم" و"ثلاثية الاندلس" و"التغريبة الفلسطينية" و"عمر".

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