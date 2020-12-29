بنود الموازنة: تقدير الإيرادات بـ 93.19 تريليون دينار وتحديد سعر البرميل بـ 42 دولاراً

2020/12/29 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتضمنت موازنة العام المقبل التي وصلت الى مجلس النواب، اليوم الاربعاء، تقديرات بالايرادات والنفقات المتوقعة لعام 2021.وجاء في بنود الموازنة، التي حصلت (بغداد اليوم)، على محتواها ان "تقدير الإيرادات بـ 93.19 تريليون دينار وتحديد سعر البرميل بـ 42 دولاراً".واضافت "كما ان تقدير الإيرادات بـ 93.19 تريليون دينار وتحديد سعر البرميل بـ 42 دولارا".

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