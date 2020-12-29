صيد ثمين يقع بقبضة الاستخبارات العراقية في الموصل

2020/12/29 | 14:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على "مسؤول خلية القنص والتدريب على الناظور الحراري" في الموصل....

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