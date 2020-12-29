أبيكورب: الشرق الأوسط مرشح بقوة ليصبح مُصدِّراً رئيسياً للهيدروجين

2020/12/29 | 14:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة بقوة لأن تصبح مُصدِّراً رئيسياً للهيدروجين الأزرق والأخضر؛ نظراً لانخفاض كلفة مصادر الغاز الطبيعي …

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