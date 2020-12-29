لاعب شاب يوقع لغزلان البادية

2020/12/29 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلن نادي النجف الرياضي، توقيعه مع لاعب شاب لتعزيز صفوف فريق كرة القدم “غزلان اليادية” في الموسم الحالي.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “ادارة النادي وقعت مع اللاعب الشاب حمودي جاسم ضمن منهاج الإدارة لاستقطاب المواهب الشبابية في المحافظة”.

واوضح ان “التعاقد تم بعد قناعة الكادر التدريبي لفريق كرة القدم الأول بقيادة الكابتن حسن احمد”، مشيرة الى ان “اللاعب يتدرب منذ فترة مع الفريق”.

وتابع ان “عضو الهيئة الإدارية للنادي رحيم لفتة اوضح أن أولويات الإدارة توقيع اللاعبين الشباب لتدعيم الفريق مستقبلا وتمنى له الموفقية بمسيرته الكروية”.

يذكر ان النجف يعتمد على اللاعبين الشباب في استراتيجيته بفترة الانتقالات.



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