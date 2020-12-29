2020/12/29 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى معالي محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان هذا اليوم الثلاثاء.وبحث الجانبان سبل التعاون بين البلدين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البنك المركزي يلتقي وزير الطاقة الإيراني لبحث التعاون بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البنك المركزي يلتقي وزير الطاقة الإيراني لبحث التعاون بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).