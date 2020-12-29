محكمة مصرية تقضي بسجن الشاب المتحرش أحمد بسام زكي بثلاثة أعوام

2020/12/29 | 14:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أن محكمة مصرية قضت بسجن، أحمد بسام زكي،ثلاثة سنوات بعد إدانته بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

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