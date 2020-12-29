بالجدول… الاستقطاعات الضريبية “الجديدة” لرواتب الموظفين في موازنة 2021

2020/12/29 | 14:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر “منصة يس عراق”، اليوم الثلاثاء، جدول الاستقطاعات الضريبية “الجديدة” لرواتب الموظفين وفقا لموازنة 2021 التي وصلت اليوم الى مجلس النواب رسميا.

وتضمنت النفقات في الموازنة العامة لـ 2021، تخصيص مبلغ مقداره (164206006155)، مائة وأربعة وستون ترليون ومئتان وستة مليارات وستة ملايين ومائة وخمسة وخمسون ألف دينار.

وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، (71046051671) الف دینار (احدى وسبعون ترليون وستة واربعون مليار واحدی وخمسون مليون وستمائة واحدى وسبعون الف دينار).

,تضمنت موازنة العام المقبل التي وصلت الى مجلس النواب ان “تقدير الإيرادات بـ 93.19 تريليون دينار وتحديد سعر البرميل بـ 42 دولاراً”.

واضافت “كما ان تقدير الإيرادات بـ 93.19 تريليون دينار وتحديد سعر البرميل بـ 42 دولارا”.

للدخول الى الموازنة، اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا

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