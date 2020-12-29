صالح يلتقي بلاسخارت: تعزيز سلطة الدولة وتأمين الانتخابات

2020/12/29 | 14:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع المبعوثة الاممية جينين بلاسخارت، الثلاثاء، ضرورة توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة، وتجنيب البلد صراعات المنطقة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 كانون الاول 2020)، أنه "استقبل الرئيس برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.



وبحث اللقاء مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلد الى جانب التطورات في المنطقة".

وبحسب البيان، "جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد، وتأمين الأمن العام ومنع تكرار الجرائم الارهابية التي تعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، الى جانب أهمية تأمين سلامة المباني الحكومية، والبعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات".

وتناول اللقاء "ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتأكيد على أهميتها، وضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لإجرائها بعيد عن سطوة السلاح والضغوط، يترافق ذلك مع توفير كافة المستلزمات الفنية والإدارية الأخرى وبما يضمن نزاهتها ويمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين".

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى "التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه ان يكون ميداناً للنزاعات".

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