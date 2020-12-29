جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل عنصرين من بقايا داعش في كركوك

2020/12/29 | 14:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / نفذ جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات حيث تم تنفيذ ثلاثة واجبات مُتفرقة في مُحافظتي كركوك وبغداد.وذكر بيان لجهاز المكافحة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا /نسخة منه " ان أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب يتمكنون من إعتقال عُنصرين من بقايا داعـش في مركز مُحافظة كركوك وجاءت العملية بالتنسيق مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي .على صعيد مُتصل فككت وحدة المُراقية والتحري التابعة للجهاز عبوة ناسفة زرعتها عصابات داعـش الإرهابية لإستهداف أحد الأرتال العسكرية التابعة للقوات الأمنية العراقية .وأكد الجهاز أن" قوة من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت واجبا مُنفصلا في مُحافظة بغداد - قضاء أبو غريب حيث تم الأستيلاء على كدس للعتاد والعثور على {٤٨} لُغما ضد الدبابات على شكل عبوة ناسفة ./انتهى ح

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