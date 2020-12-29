«الاقتصاد نيوز» تنشر موازنة 2021 المعدلة

2020/12/29 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تنشر «الاقتصاد نيوز» نص موازنة 2021 بعد اجراء تعديلات مجلس الوزراء عليها

https://vod1.alforatnews.com/upload/2020-12/1f8284893d24ab184b8a289174713030.pdf

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