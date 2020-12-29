محافظ البنك المركزي يلتقي وزير الطاقة الإيراني

2020/12/29 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى محافظ البنك المركزي العراقي

مصطفى غالب، الثلاثاء، وزير الطاقة

الإيراني رضا أردكانيان.

وقال إعلام البنك المركزي في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "محافظ البنك

المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف،

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