نائب يدعو لإبعاد رواتب موظفي كردستان عن الخلافات ويؤكد إدراج حصة الإقليم بالموازنة

2020/12/29 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، أن حصة إقليم كردستان المالية دُرجت ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، داعيا إلى إبعاد رواتب موظفي الاقليم عن الخلافات السياسية.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حصة اقليم كردستان المالية، بكل تأكيد ستكون ضمن مشروع قانون موازنة 2021 سواء كان باتفاق بغداد وأربيل أو من عدمه".

وأضاف، أن "الاتفاق الأخير الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بكل تأكيد سيكون موجوداً ضمن مشروع القانون من أجل التصويت عليه".

وأعرب كوجر عن "أمله بإيجاد آذان صاغية في بغداد من أجل ادراج رواتب موظفي كردستان ضمن مشروع القانون، وإبعادها عن الخلافات السياسية بين الحكومتين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، أن رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني سيجري زيارة إلى العاصمة بغداد بعد عطلة رأس السنة، فيما أشار إلى أن تنفيذ الاتفاق يتم بعد حصول ضمان الكتل السياسية على دعمه.

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "زيارة بارزاني تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، وسيتم خلالها اجراء العديد من الاجتماعات والحوارات".

وأضاف، أن "بارزاني سيلتقي زعامات الكتل السياسية، لأنه يريد ضمان الحصول على دعم تلك الكتل للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل بخصوص حصة الإقليم من الموازنة، لأن الحكومة ليس باستطاعتها تنفيذ الاتفاق".

وتابع قائلاً: "لا توجد رقابة على مجلس النواب بسبب الفراغ الدستوري نتيجة غياب المحكمة الاتحادية، وهذا يجعل الاتفاقات والقوانين عرضة للخرق، لذلك نسعى للحصول على ضمانات سياسية قبل المباشرة بالتصويت على الموازنة".

قبل ذلك، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، أن حصة إقليم كردستان في موازنة 2021 هي 12%.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "موازنة العام المقبل تحتاج الى توافق سياسي مع الكتل النيابية، من أجل تمريرها، وخاصة فيما يتعلق بحصة الإقليم البالغة 12 % من موازنة 2021".

وتابع: "اعتقد أن الموازنة ستمرر رغم أنها تمر حالياً بمرحلة من النقاشات والاعتراضات الطبيعية"، مشيراً إلى أن "حصة الإقليم من الموازنة تبلغ 13 تريليون دينار سنويا/ بما فيها رواتب الموظفين والبيشمركة والموازنة المخصصة للمشاريع التنموية وهي نسبة جيدة".

وتابع قائلاً: "نحتاج إلى وحدة الموقف الكردي في بغداد، بما يخص التفاهمات مع الكتل السياسية قبل طرحها على التصويت الأولي في مجلس النواب".

وأُجريت مفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد، لمناقشة حصة الإقليم من موازنة العام المقبل، التي أقرّها مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوع، ومن المؤمل أن تصل إلى مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

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