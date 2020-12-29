وزير الدفاع يختتم زيارته إلى تركيا ويعود إلى العراق

2020/12/29 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اختتم وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، زيارته إلى تركياً، عائداً إلى بغداد.

وقال السفير العراقي في أنقرة، حسن الجنابي في منشور عبر "فيسبوك": "ودعت هذا الصباح اليد وزير الدفاع العراقي عائدا الى بغداد بعد انتهاء اجتماعاته الرسمية في أنقرة".

ووصل وزير الدفاع، إلى تركيا يوم الأحد الماضي، بناءً على دعوة رسمية من الجانب التركي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "وزير الدفاع جمعة عناد وصل إلى تركيا بزيارة رسمية، بناءً على دعوة من نظيره التركي خلوصي آكار".

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