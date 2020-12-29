صالح ورئيسة ’’يونامي’’ يبحثان تأمين البعثات والتهيئة للانتخابات المقبلة

2020/12/29 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 29 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أهمية تأمين سلامة المباني الحكومية، والبعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، بحث مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلد الى جانب التطورات في المنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد، وتأمين الأمن العام ومنع تكرار الجرائم الارهابية التي تعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، الى جانب أهمية تأمين سلامة المباني الحكومية، والبعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات".

وأضاف، "تناول اللقاء ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتأكيد على أهميتها، وضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لإجرائها بعيد عن سطوة السلاح والضغوط، يترافق ذلك مع توفير كافة المستلزمات الفنية والإدارية الأخرى وبما يضمن نزاهتها ويمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين".

وتابع البيان، "كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه ان يكون ميداناً للنزاعات".

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