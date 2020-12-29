2020/12/29 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت أعلى هيئة قضائية في تركيا الثلاثاء ان سجن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون إصدار حكم عليه، قانونيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الدستورية التركية: سجن عثمان كافالا قانوني ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الدستورية التركية: سجن عثمان كافالا قانوني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).