2020/12/29 | 15:16 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 | 03:11 مساءً

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مجلس النواب الأميركي يبطل فيتو ترامب ضد قانون ميزانية الدفاع

أسقط مجلس النواب الأمريكي قرار الفيتو الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع، ممهدا بذلك الطريق أمام مجلس الشيوخ لابطال أول فيتو رئاسي خلال ولاية ترامب.

وصوت النواب الأميركي الإثنين لصالح رفض فيتو ترامب، ونال الاقتراح 322 صوتا مقابل 87، حيث انضم 109 من نواب الحزب الجمهوري للتصويت الى جانب زملائهم الديموقراطيين الذين يهيمنون على المجلس.

وسيتم تقديم اقتراح مماثل في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، حيث يتعين أيضا حصول الاقتراح على دعم ثلثي أعضاء المجلس لإبطال فيتو الرئيس.

وأقر الكونغرس هذا الشهر ميزانية الدفاع التي تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتتضمن زيادة رواتب الجنود، بغالبية 335 صوتا مقابل 78 في مجلس النواب، و84 صوتا مقابل 13 في مجلس الشيوخ.

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