صور من عملية إنقاذ قطة عالقة في نخلة بالعاصمة بغداد

2020/12/29 | 15:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنقذت فرق الدفاع المدني، الثلاثاء، قطة عالقة في أعلى نخلة بمنطقة شارع فلسطين ببغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الأول 2020)، إنه "بعد أن قرع جرس الانذار حتى هرول رجال الدفاع المدني صعودا ليرتقوا إلى عجلاتهم فينطلقوا بها إلى دار سكن في منطقة شارع فلسطين حي المهندسين استغاث أهله من خلال اتصال هاتفي على سيطرة الدفاع المدني برقم الطوارئ 115 ليخبروهم ان أعلى نخلة توجد قطة صغيرة تخشى النزول وتأن جوعاً وعطشاً بعد ان اعتلت النخلة قبل ثلاث أيام".

وتابع، "وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني لإنقاذ القطة وتقديم الطعام والماء لها والاطمئنان على صحتها قبل إطلاق سراحها، ورغم أن العمل بسيط لكن قيمته الإنسانية عظيمة، اذ تتقدم الأمم حينما ترتقي وتقدس طباعها الإنسانية وتسود الرحمة لتشمل كل الكائنات وأعلى هرمها الإنسان".

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