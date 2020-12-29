دروس من 2020

2020/12/29 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفته

رغم المساوئ الكثيرة التي حملتها لنا

سنة ٢٠٢٠ وللعالم أجمع لكن هناك فسحة من

الأمل تظهر في نهايتها.

ما يفرح في هذه السنة أنها ستنتهي وهناك

تفاؤل مشابهةً للكثير من السور

القرآنية التي بد

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