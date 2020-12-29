2020/12/29 | 15:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس المرياني

ما وراء هذه السيدة؟ هل هي الشجاعة؟ ام

الصبر؟ ام سرٌ غير ذلك؟

في كل الدول المنتصره التي تدخل في حرب

مع دول اخرى تجند منظومات اعلامية كبيرة

-لان الاعلام كما يقال نصف المعركة- لذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امرأة في مواجهة الطغاة... وتنتصر !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امرأة في مواجهة الطغاة... وتنتصر !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).