2020/12/29 | 15:20 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية المبعوثة الأممية جينين هينيس بلاسخارت حيث تمت مناقشة ضرورة توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة، وتجنيب البلد صراعات المنطقة

كما بحث اللقاء بحسب بيان تلقته 7sky، مجمل التطورات السياسية والأمنية في البلد الى جانب التطورات في المنطقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد، وتأمين الأمن العام ومنع تكرار الجرائم الارهابية التي تعرّض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، الى جانب أهمية تأمين سلامة المباني الحكومية، والبعثات الدبلوماسية وأفرادها من الاعتداءات.

وتناول اللقاء ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتأكيد على أهميتها، وضرورة تهيئة الظروف الأمنية المناسبة لإجرائها بعيد عن سطوة السلاح والضغوط، يترافق ذلك مع توفير كافة المستلزمات الفنية والإدارية الأخرى وبما يضمن نزاهتها ويمنع التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين.

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث جرى التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات في المنطقة، والتزام العراق بالنأي عن الصراعات، ورفضه ان يكون ميداناً للنزاعات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يناقش اهمية تهيئة الظروف الامنية لاجراء الانتخابات النيابية مع المبعوثة الاممية جينين بلاسخارت 7 SKY TV.

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