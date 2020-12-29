الغري يبحث ملف انشاء المدارس مع السفير الصيني: نمتلك رغبة شديدة في تفعيل الاتفاقية

2020/12/29 | 15:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية تمتلك رغبة شديدة في تفعيل الاتفاقية العراقية – الصينية، تحديدا في ملف إنشاء المدارس في بغداد والمحافظات.

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