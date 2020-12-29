الدولار ينخفص بعد

2020/12/29 | 15:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} انخفض سعر الدولار، الثلاثاء، بعدما زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة، مع مضي مشرعين أميركيين قدما في حزمة مساعدات معززة، مرتبطة بكوفيد-19.

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