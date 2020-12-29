حصاد العام 2020 .. أبرز الأحداث حول العالم

2020/12/29 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

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أحداث العام 2020

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

من النادر أن يؤثر حدث واحد على عام واحد بشكل كامل مثلما شكلت جائحة كورونا عام 2020، حيث تعد هذه السنة استثنائية بكل تفاصيلها.

وشهد العام 2020 العديد من الأحداث أهمها جائحة كورونا التي تسببت بإصابة أكثر من 80 مليونا حول العالم بالإضافة إلى وفاة أكثر من مليون و 700 ألف شخص، وكان تفشي وباء جائحة كورونا الحدث الأبرز لهذا العام، حيث بدأ الوباء بالظهور أواخر العام الماضي وانتشر حول العالم، وتسبب بإغلاق عام لعدة أشهر، وتم التعرف على الفيروس في مطلع العام.

وهذه نظرة على بعض الأحداث المهمة خلال العام 2020:

ففي 9 كانون الثاني أفادت منظمة الصحة العالمية بأن السلطات الصينية حددت أن سبب الفاشية في مدينة ووهان الصينية هو فيروس كورونا المستجد.

إيران

في 3 كانون الثاني الماضي استهدفت طائرة أميركية مسيرة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد.

وكان لمقتل الرجل المهم في سياسات طهران الخارجية وقع كبير بالمنطقة استدعى ردا إيرانيا سريعا على مواقع أميركية في العراق أيضا.

وفي 8 كانون الثاني سقطت طائرة ركاب أوكرانية عقب إقلاعها من مطار الخميني في طهران متجهة إلى كييف، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.



وأصيبت الطائرة بصاروخ أثناء ضربات صاروخية إيرانية لقاعدتين أميركيتين في العراق ردا على مقتل سليمان.

حكومات جديدة

في 19 كانون الثاني أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، حسان دياب، عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ضمت 6 وزراء نساء بينهم أول وزيرة دفاع في العالم العربي، بهدف تهدئة احتجاجات واسعة اندلعت شرارتها قبل نحو 3 أشهر وخروج مظاهرات عمت كل أنحاء البلاد احتجاجا على الفساد والأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي 6 أيار، أدى مصطفى الكاظمي اليمين رئيسا لوزراء العراق، ليصبح ثالث رئيس وزراء للبلاد خلال 6 أشهر.

وفي 19 كانون الأول أعلنت وكالة الأنباء اليمنية صدور قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

زعماء دول غادروا العالم

في 10 كانون الثاني، نعى البلاط السلطاني في سلطنة عمان، سلطان البلاد، قابوس بن سعيد بن تيمور، إثر وفاة طبيعية.

29 أيلول، أعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز 91 عاما بعد معاناة مع المرض.

صفقة القرن

28 كانون الثاني كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفاصيل "صفقة القرن" للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتضمنت توسيع رقعة سيطرة إسرائيل واتخاذها القدس عاصمة موحدة لها، وهو ما لاقى ردود فعل شعبية ورسمية عربية منددة.

بريكست

31 كانون الثاني، انفصلت بريطانيا عن الاتحاد بحلول منتصف الليل بموجب اتفاقية عملت بريطانيا عليها منذ صيف عام 2016.

مرفأ بيروت

في 4 آب وقع انفجار هائل في مرفأ ميناء بيروت بسبب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى قتل ما لا يقل عن 190 شخصا وإصابة الآلاف.

احتجاجات جورج فلويد

في 26 أيار، اندلعت سلسلة من الاحتجاجات والاضطرابات بمدينة مينيابوليس بولاية مينسوتا الأميركية، ردا على مقتل المواطن الأميركي الإفريقي جورج فلويد (46 عاما) من قبل رجال الشرطة.

الانتخابات الأميركية

في 7 نتشرين الثاني الماضي، وبعد 4 أيام على انتخابات رئاسية أميركية محتدمة، أعلنت وسائل اعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه دونالد ترمب في حين رفض الأخير الاعتراف بالنتيجة وزعم أن هناك عمليات تزوير وتلاعب بالانتخابات.

وفي 14 كانون الأول، المجمع الانتخابي الأميركي يثبت فوز بايدن بالرئاسة بحصوله على 302 صوت متجاوزا الحد الأدنى المطلوب البالغ 270 صوتا.

السلام مع إسرائيل

في 15 أيلول شهد البيت الأبيض مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وتوقيع إعلان السلام بين البحرين وإسرائيل، برعاية أميركية.

وفي 23 تشرين الأول أعلن البيت الأبيض عن التوصل إلى اتفاق لإقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وفي 10 كانون الأول أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق لاستعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ر.إ

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