شركة الاستكشافات النفطية توقف عمليات التنقيب في صحراء الرطبة

2020/12/29 | 15:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار، الثلاثاء، بإيقاف عمليات التنقيب عن حقول النفط والغاز في صحراء الرطبة.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “شركة الاستكشافات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط ارجئت عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، التي تم اكتشافها سابقا اثر امتناع قيادة عمليات الانبار اعطاء تراخيص امنية للبدء بعمليات التنقيب في المناطق المذكورة”.

وأضاف، أن “عدم حصول التراخيص يعود الى وجود مساحات في المناطق الصحراوية للقضاء ماتزال تحوي على اجسام مفخخة مما يتطلب تطهيرها قبل عمليات التنقيب”.

وبين أن “شركة الاستكشافات النفطية انتقلت الى مواقع اخرى لإجراء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في صحراء قضاء راوه غربي الانبار “.

يذكر ان شركة الاستكشافات النفطية باشرت بمهام عملها منذ شهرين تقريبا لإجراء عمليات التنقيب عن حقول النفط والغاز في مناطق صحراء الانبار الغربية.



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