العراق يسجل 9 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

2020/12/29 | 15:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 1013 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مبينة ان عدد حالات التعافي من الفايروس المستجد بلغ 1487 ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت: ان عدد حالات الوفيات المسجلة بالفايروس بلغ 9 حالات، لافتة الى عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 162 حالة.

وادناه وثيقة تبين الموقف الوبائي في عموم العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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