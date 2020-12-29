رياضية كوردية تتجه صوب النوارس

2020/12/29 | 15:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجهت رياضية كوردية ولأول مرة في تأريخ الرياضة في اقليم كوردستان والعراق صوب نادي الزوراء الرياضي.

بيريفان جلال لاعبة كرة القدم للصالات في اقليم كوردستان، توجهت وبشكل رسمي الى نادي الزوراء الرياضي للعب ضمن الفريق النسوي للعبة.

بيرفان كانت قد لعبت في عدد من الاندية العراقية لكرة قدم الصالات ولكن بشكل غير رسمي.

يشار الى ان نادي الزوراء الرياضي والمعروف بالنوارس قد تأسس عام 1969، هذا ومن المقرر ان يلعب فريق كرة القدم لصالات النوارس امام غاز الشمال خلال الاسبوع الاول من الدوري العراقي للعبة.

PUKmedia خاص

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