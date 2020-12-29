التعليم تعلن فتح استمارة تقديم الوجبة الثالثة من المعلمين المجازين دراسيا للقبول في الجامعات

2020/12/29 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح استمارة تقديم الوجبة الثالثة من المعلمين المجازين دراسيا للقبول في الجامعات للسنة 2021/2020 في الدراسة الصباحية ويستمر التقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) لمدة أربعة أيام بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 2020/12/29.

جدير بالذكر أن المشمولين بالتقديم هم الحاصلون على موافقة وزارة التربية ولم يتمكنوا من إدخال الخيارات الالكترونية او الذين لم يتم قبولهم في وقت سابق بسبب عدم تسجيل خيارات كافية في استمارة التقديم.يتبع ..

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