موظف في جامعة واسط يناقش رسالة ماجستير من داخل المستشفى

2020/12/29 | 15:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ ناقش طالب الماجستير مازن مكي الدلفي(موظف في جامعة واسط)رسالته عبر المنصة الالكترونية لاحدى الجامعات الماليزية ، من داخل غرفته في مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت بعد تعرضه لوعكة صحية قبل موعد المناقشة .وقال رئيس جامعة واسط الدكتور مازن الحسني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" الدراسة التي اعدها الدلفي تناولت جانبين ، وراثي ومناعي لاثنين من عناصر الانترليوكينات IL-4 و IL-6 على مجموعة من مرضى السكري العراقيين".واضاف:" وقد ركز الجانب الوراثي في هذه الدراسة على ظاهرة تعدد الاشكال لجنينات هذه الانترلوكينات (IL-4 590 C>T) و (IL-6 174 G/C)أما الجانب المناعي فقد اهتمت الدراسة بتقييم مستويات هذه الانترلوكينات قيد الدراسة في مصول المرضى الذين يعانون من مرض السكري النوع الثاني ومقارنتها بمجموعة التحكم ، مبينا أن لجنة المناقشة قررت قبول الرسالة بدرجة امتياز "./انتهى

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